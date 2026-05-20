La Contraloría General de la República informó que el contralor general, César Aguilar Surichaqui, permanece internado en un hospital de Lima y su estado de salud se mantiene estable, luego de sufrir una descompensación durante un viaje de trabajo a la región Ayacucho.

La institución dio a conocer la información mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que precisó que el funcionario retornó a la capital tras presentar problemas de salud mientras encabezaba un operativo de control en dicha región.

Según el pronunciamiento, Aguilar Surichaqui recibe atención médica en un hospital del Seguro Social de Salud, Seguro Social de Salud, donde permanece bajo supervisión especializada del personal médico.

La Contraloría también agradeció las muestras de preocupación expresadas por distintas autoridades y ciudadanos, y aseguró que las labores de fiscalización continúan desarrollándose con normalidad conforme al Plan Nacional de Control.

En la víspera, la entidad había informado que el contralor fue trasladado de inmediato a un centro médico en Ayacucho tras sufrir una descompensación durante sus actividades oficiales en esa región.