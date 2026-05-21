El presidente José María Balcázar encabezó este jueves la ceremonia de lanzamiento de las herramientas de acceso y atención en lenguas indígenas u originarias del Estado peruano. Durante la actividad, resaltó la necesidad de fortalecer la preservación y difusión de estos idiomas en el país.

En su intervención, el mandatario sostuvo que las lenguas originarias deben promoverse en colegios, universidades y centros de educación superior para reforzar el vínculo de los estudiantes con las tradiciones nacionales. Además, afirmó que estas iniciativas permitirán una mayor integración entre las distintas comunidades del territorio peruano.

“Con este programa que estamos lanzando, vamos a lograr, no solamente que se mantengan las lenguas originarias, sino que nos va a permitir crear peruanidad e integrarnos todos como peruanos”, señaló José María Balcázar durante el evento.

Entre las herramientas presentadas figura el portal web de lenguas originarias del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que ofrecerá contenidos informativos, culturales y audiovisuales en quechua y aimara. También se lanzó la línea gratuita 1812 del Servicio de Interpretación en Lenguas Indígenas u Originarias, disponible las 24 horas para facilitar la atención en sectores como salud, justicia, seguridad y servicios ciudadanos.

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