El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participarán en el debate electoral programado para el próximo domingo 31 de mayo.

El evento se desarrollará desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima y será transmitido a nivel nacional, informó Carlos Vilela, director nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, a través de la plataforma JNE Media.

Debate abordará cuatro temas centrales

Según el acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones políticas y el JNE, el debate presidencial incluirá cuatro ejes temáticos principales:

Seguridad ciudadana

Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos

Educación y salud

Economía, empleo y reducción de la pobreza

Carlos Vilela explicó que el formato aprobado aplicará una “metodología mixta”, combinando tiempos de exposición individual con espacios de diálogo entre ambos candidatos.

“El debate presidencial comenzará a las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima, desde donde vamos a transmitir el evento para toda la población peruana”, señaló el funcionario.

Preguntas ciudadanas formarán parte del debate

El JNE informó además que este miércoles comenzará la campaña “Participa y decide”, iniciativa que convocará a la ciudadanía a enviar preguntas dirigidas a los candidatos presidenciales.

Las interrogantes deberán estar relacionadas con los cuatro temas definidos para el debate y se elegirá una pregunta por cada eje temático.

De acuerdo con el organismo electoral, este mecanismo busca promover una mayor participación ciudadana dentro del proceso electoral.

Debate durará hasta una hora y cuarenta minutos

Carlos Vilela estimó que el encuentro tendrá una duración máxima de una hora y cuarenta minutos, aunque otras proyecciones indican que podría extenderse hasta dos o tres horas dependiendo de la dinámica televisiva.

Los periodistas Angélica Valdez y Carlos Villarreal serán los encargados de moderar el debate presidencial.

Equipos técnicos debatirán el 24 de mayo

El JNE también confirmó que el debate de los equipos técnicos de ambas agrupaciones políticas se realizará el domingo 24 de mayo a las 20:00 horas en la sede institucional ubicada en jirón Nasca 598, en Jesús María.

En esta jornada se abordarán seis temas:

Infraestructura

Reforma del Estado

Agricultura y medio ambiente

Economía y generación del empleo

Salud

Juventud y deportes

Cada organización política presentará un especialista por tema y los moderadores serán los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez.

El organismo electoral precisó que los consensos sobre formato y organización fueron alcanzados tras dos reuniones de trabajo entre representantes de ambas agrupaciones.

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