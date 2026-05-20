El 28 de julio, con la asunción del nuevo gobierno, también entrará en funciones un Congreso bicameral, con diputados y senadores, quienes deberán considerar nuevos procedimientos para impulsar una vacancia por “incapacidad moral permanente” del próximo presidente de la República.

Cabe recordar que en los últimos seis años se aprobaron tres vacancias presidenciales: las de Martín Vizcarra (2020), Pedro Castillo (2022) y Dina Boluarte (2025).

Etapas

De acuerdo con las modificaciones aprobadas por el Parlamento en 2025, este mecanismo constitucional tendrá que pasar por dos etapas para concretarse.

La primera se desarrollará en la Cámara de Diputados, integrada por 130 miembros. El proceso comenzará con la presentación de una moción de orden del día. Luego, se fijará una sesión para sustentar y debatir su admisión.

Finalmente, se procederá a la votación, para la cual se requerirán 87 votos. De alcanzarse esa cifra, se designará a tres diputados para sustentar la decisión ante el Senado.

En la Cámara de Senadores, con 60 integrantes, se fijará la fecha y hora del debate. También se notificará al presidente y a los diputados encargados de la sustentación.

Durante la sesión, primero intervendrán los diputados y luego el mandatario o su abogado. Tras el debate entre los senadores, la vacancia requerirá al menos 40 votos para ser aprobada.

Ante un eventual gobierno de Roberto Sánchez, Fuerza Popular, que sería la principal bancada de oposición y tendría mayoría en ambas cámaras –con 39 diputados y 22 senadores–, necesitaría formar una coalición con Renovación Popular, El Buen Gobierno y Obras para que prospere una vacancia.

De esta manera, se alcanzarían por lo menos 40 votos en la Cámara Alta y 87 en la Cámara Baja.