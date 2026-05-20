Un joven perdió la vida tras ser atacado a balazos dentro de su automóvil en Huaycán, en el distrito limeño de Ate.

De acuerdo con RPP, testigos indicaron que la víctima se encontraba dentro de su automóvil de color plata, a pocos metros de su vivienda, cuando un vehículo blanco con dos ocupantes apareció repentinamente.

Uno de los sujetos descendió del vehículo y se acercó a la víctima para dispararle en repetidas ocasiones. El joven falleció en el lugar, mientras que los atacantes escaparon rápidamente con rumbo desconocido.

Efectivos de la Comisaría PNP de Huaycán llegaron a la escena del crimen y cercaron la zona para iniciar las diligencias preliminares.

Fuentes policiales consultadas por dicho medio señalaron que el joven asesinado fue identificado como Diego Eduardo Quispe Castro, de 25 años.

Los vecinos denunciaron que la zona, debido a su difícil acceso, presenta constantes problemas de inseguridad, por lo que solicitaron un mayor patrullaje policial y de serenazgo, más aún ante el estado de emergencia que rige en Lima y Callao.