El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), reportó un sismo de magnitud 3.6 ocurrido la mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026 en la región Ica.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0293, el movimiento telúrico se registró a las 07:14:12 hora local y tuvo una profundidad de 60 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0293

Fecha y Hora Local: 20/05/2026,07:14:12

Magnitud: 3.6

Profundidad: 60 km

Latitud: -14.24

Longitud: -75.74

Intensidad: II Ica

Referencia: 19 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/CyVOkPF3tc — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 20, 2026

Epicentro se ubicó al sur de Ica

El epicentro del temblor fue localizado a 19 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, en la provincia y región del mismo nombre.

El IGP precisó que el evento alcanzó una intensidad II en Ica, nivel considerado leve y generalmente percibido por pocas personas en reposo.

Las coordenadas reportadas por el organismo técnico fueron latitud -14.24 y longitud -75.74.

IGP monitorea actividad sísmica en el país

El Centro Sismológico Nacional recordó que Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona caracterizada por una alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia de este movimiento telúrico.