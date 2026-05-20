Desde que se conoció la existencia de dos concesiones mineras que se sobreponen a los terrenos reservados para el puerto Corío, hasta el momento, la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) no inició el trámite para la reversión de los mismos, según informó Raúl Jaime Anccasi, gerente regional de Energía y Minas.

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“Solamente hay una ley que declara de interés nacional el proyecto Corío; sim embargo, todavía no es considerada un área no apta para la minería. El procedimiento es que se evalué bien el otorgamiento de estas concesiones, a fin de verificar si se ha hecho por el proceso correcto”, señaló tras acudir al Consejo Regional de Arequipa para dar avances del trabajo de su gerencia en el año.

El funcionario recordó que, por normativa, existía un plazo para apelar la concesión de estos terrenos. Asimismo, declaró que no es solo una cuestión de lo que la GREM, sino también del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que también otorgó concesiones, existiendo áreas tituladas y otras en proceso de trámite.

Jaime Anccasi señaló que aún está en evaluación el área de las concesiones que se sobreponen con las de Corío: “Nosotros tenemos la competencia de lo que es concesiones; yo recién estoy adecuándome al cargo”, refirió.

El funcionario aclaró que el terreno debe ser declarado no apto para la minería para revertir esta situación.