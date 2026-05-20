En un contexto económico donde las entidades financieras evalúan con mayor cautela los perfiles de sus clientes, mantenerse activo dentro del sistema financiero se ha convertido en un factor clave para acceder a créditos y mejores condiciones bancarias.

Aunque muchas personas consideran que no tener deudas representa una ventaja, especialistas advierten que un historial crediticio sin movimiento también puede generar incertidumbre para bancos y entidades financieras.

Un historial vacío también puede ser un riesgo

María Chirinos, gerente de Canal Personas de Equifax - Infocorp, explicó que las entidades financieras no solo revisan si una persona tuvo deudas en el pasado, sino también si mantiene actividad financiera constante y saludable.

“Muchas personas creen que dejar de usar productos financieros mejora su situación, pero un historial crediticio sin movimiento también puede jugar en contra. Cuando no existe suficiente información financiera, las entidades no tienen cómo evaluar el nivel de riesgo de ese usuario”, señaló.

Según la especialista, la falta de historial o largos periodos sin actividad pueden dificultar el acceso a créditos, financiamiento o incluso la negociación de mejores tasas y condiciones.

¿Cómo mantenerse activo en el sistema financiero?

Equifax - Infocorp recomienda mantener hábitos financieros responsables y cierta actividad registrada dentro del sistema para generar mayor confianza ante las entidades.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Mantener cuentas bancarias activas

Realizar movimientos financieros frecuentes

Pagar servicios, préstamos o tarjetas a tiempo

Usar líneas de crédito de manera moderada

Evitar largos periodos sin actividad financiera

Revisar periódicamente el reporte crediticio

La importancia de monitorear el reporte de crédito

La empresa indicó que revisar regularmente el reporte crediticio permite detectar deudas reportadas, cambios en la calificación financiera o posibles periodos de inactividad que podrían afectar futuras evaluaciones.

Además, en un escenario donde el acceso al financiamiento puede ser determinante para emprender, adquirir una vivienda o enfrentar emergencias, mantener un historial activo ayuda a ampliar las oportunidades económicas.

Las entidades financieras evalúan actualmente no solo la capacidad de pago, sino también la constancia y el comportamiento financiero reciente de cada usuario.