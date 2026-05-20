Natalie Vértiz generó sorpresa entre sus seguidores tras anunciar que fue convocada a una audición presencial para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, considerado uno de los eventos más relevantes del mundo de la moda.

Mediante historias y videos, la conductora enseñó el correo electrónico enviado por la reconocida marca de lencería, en el que se le confirmaba oficialmente su invitación para participar en la audición del desfile.

“ Hola Natalie, ¡felicidades! (...) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ”, se visualiza en el mensaje difundido por la exMiss Perú.

La influencer compartió la publicación junto a una frase breve que evidenció la emoción que atraviesa en esta etapa de su carrera. “¡Está pasando!”, expresó.

Desde hace varios años, Natalie Vértiz había manifestado públicamente su deseo de integrarse al reconocido desfile de Victoria’s Secret y convertirse en una de las modelos conocidas como “ángeles”.

En 2025, la modelo tuvo un primer acercamiento significativo con la marca, al ser invitada especial a un evento desarrollado en Nueva York.