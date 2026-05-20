La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este miércoles 20 de mayo, desde las 11:00 p. m., se cerrará temporalmente el paso a desnivel de la Vía Expresa Paseo de la República, únicamente en sentido de norte a sur.

La medida responde a los trabajos de construcción de la futura Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

🚧 #ATUInforma | Este miércoles 20 de mayo, desde las 11:00 p. m., se cerrará temporalmente el paso a desnivel de la Vía Expresa Paseo de la República, únicamente en sentido de norte a sur, debido a trabajos de construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro. 🧵 pic.twitter.com/oA0Jh6zQYk — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 20, 2026

Trabajos buscan conectar la Línea 2 con el Metropolitano

Según precisó la ATU a través de sus canales oficiales, la restricción permitirá continuar con la excavación del túnel que interconectará la Línea 2 del Metro con el sistema del Metropolitano.

La obra forma parte del proyecto de integración de ambos sistemas de transporte masivo en la futura Estación Central.

¿Qué tramo estará restringido?

La zona de intervención comprende el paso a desnivel de la Vía Expresa Paseo de la República únicamente en sentido de norte a sur.

No obstante, la ATU aclaró que el tránsito vehicular no será interrumpido completamente, ya que los tres carriles habituales permanecerán habilitados para la circulación de vehículos particulares.

Trabajos se ejecutarán durante 21 días

La entidad detalló que las labores se realizarán en doble turno continuo con el objetivo de culminar el túnel de interconexión dentro del plazo previsto de 21 días.

Asimismo, se desplegará personal orientador y efectivos de la Policía Nacional para facilitar el tránsito en la zona intervenida.

ATU pide tomar precauciones

La Autoridad de Transporte Urbano exhortó a los conductores a anticipar sus tiempos de viaje y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y orientadores.

“Exhortamos a los conductores a tomar sus precauciones, anticipar sus tiempos de viaje y respetar las indicaciones de la Policía Nacional y orientadores desplegados en la zona”, señaló la institución.