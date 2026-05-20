El reciente accidente vehicular ocurrido a la altura de la estación Angamos del Metropolitano, que involucró a tres unidades de transporte y dejó al menos 40 personas heridas, volvió a poner en debate la importancia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la protección que ofrece a pasajeros y peatones.

Ante este escenario, Pacífico Seguros compartió información clave sobre cómo funciona esta cobertura y cuáles son los derechos de las personas afectadas en un siniestro de tránsito.

El SOAT protege a todos los afectados

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubre a todas las personas lesionadas en un accidente vial, independientemente de si son pasajeros, conductores o peatones, y sin importar quién haya sido responsable del hecho.

En el caso del accidente registrado cerca de la estación Angamos del Metropolitano, todos los usuarios afectados tienen derecho a recibir atención médica bajo la cobertura del SOAT.

Atención médica inmediata y sin trámites

Pacífico Seguros recordó que, tras un accidente de tránsito, los heridos deben ser trasladados al centro de salud más cercano.

Además, la ley establece que los establecimientos médicos públicos y privados están obligados a brindar atención inmediata sin exigir pagos previos ni trámites administrativos, priorizando la salud de las víctimas.

¿Qué gastos cubre el SOAT?

La cobertura económica del SOAT incluye gastos médicos de hasta S/ 27,500, equivalentes a cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Entre los conceptos cubiertos figuran:

Atención de emergencia

Hospitalización

Medicinas

Rehabilitación

Gastos de sepelio

Indemnización por invalidez permanente

Compensación por incapacidad temporal

Indemnización por fallecimiento

El seguro no cubre daños materiales

Pacífico Seguros precisó que el objetivo principal del SOAT es proteger la vida y la salud de las personas afectadas en accidentes de tránsito.

Por ello, este seguro no cubre daños materiales ocasionados a vehículos, infraestructura o bienes afectados durante el siniestro.

Importancia de conocer los derechos de los pasajeros

La aseguradora señaló que conocer el funcionamiento del SOAT permite actuar con mayor rapidez y acceder oportunamente a la atención médica en situaciones de emergencia.

Asimismo, recordó a los conductores la importancia de mantener vigente este seguro obligatorio para garantizar protección inmediata ante cualquier eventualidad en las vías.