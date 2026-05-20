La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) desmintió un mensaje difundido en redes sociales y aplicaciones de mensajería sobre supuestas amenazas y extorsiones dirigidas a operadores y conductores del Metropolitano y sus servicios alimentadores.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la entidad precisó que la información viralizada es falsa y que no se ha registrado ninguna amenaza vinculada al sistema de transporte.

🚨#ATUInforma | El mensaje de whatsapp que viene circulando en redes sociales es FALSO. No se ha registrado ninguna amenaza vinculada a operadores ni conductores del Metropolitano y/o sus servicios alimentadores. pic.twitter.com/hvmsuoYUoo — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 20, 2026

ATU rechaza contenido difundido en redes sociales

El mensaje viral señalaba presuntas amenazas de organizaciones criminales contra operadores del Metropolitano, además de supuestos cobros ilegales para permitir la circulación de buses alimentadores.

Sin embargo, la ATU indicó que no existe evidencia ni reportes oficiales relacionados con estos hechos.

“🚨#ATUInforma | El mensaje de WhatsApp que viene circulando en redes sociales es FALSO. No se ha registrado ninguna amenaza vinculada a operadores ni conductores del Metropolitano y/o sus servicios alimentadores”, señaló la institución en su comunicado.

Exhortan a verificar información oficial

La entidad también exhortó a los ciudadanos y operadores de transporte a evitar compartir contenido no confirmado que pueda generar alarma entre la población.

“Exhortamos a la ciudadanía y a nuestros operadores a no compartir información no verificada y mantenerse informados únicamente a través de nuestros canales oficiales”, agregó la ATU.

El pronunciamiento fue emitido luego de que en redes sociales circulara una publicación acompañada de capturas de pantalla y mensajes atribuidos a presuntas organizaciones criminales.