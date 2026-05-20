A tempranas horas de este martes, personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Parcona ejecutó un operativo de control en el sector conocido como “Los Fumaderos”, ubicado en la orilla de La Achirana, con la finalidad de recuperar el orden y reforzar la seguridad en una de las zonas más conflictivas del distrito.

Refuerzan seguridad

El gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna, Mayor Ribera, informó que este tipo de operativos responde a constantes llamadas de vecinos, quienes alertan sobre la presencia de personas consumiendo drogas en inmediaciones del puente de La Achirana del Inca. Según indicó, tras consumir estas sustancias, varios de los intervenidos suelen cometer robos en los alrededores, afectando a los moradores y transeúntes de la zona.

Asimismo, el funcionario precisó que las intervenciones continuarán realizándose de manera permanente, hasta 3 veces por semana, con el objetivo de prevenir actos delictivos y mantener la tranquilidad en el distrito. El operativo fue ejecutado únicamente por personal de Serenazgo, quienes acudieron tras las denuncias realizadas por la población del sector.

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