Con la proximidad de las celebraciones por Semana Santa, la Región Policial Ica anunció la ejecución de un plan integral de seguridad que contempla el despliegue de más de 350 efectivos en toda la región, en un contexto de alta afluencia de fieles y visitantes.

Semana Santa Segura

El operativo se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 y abarcará los principales puntos de concentración, como iglesias, rutas procesionales, terminales terrestres, centros comerciales y zonas turísticas.

El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Raúl Roque Palomino, explicó que las acciones estarán enfocadas en prevenir incidentes y garantizar el orden durante las actividades religiosas.

“Se ha previsto operaciones policiales con trabajo de prevención, seguridad, vigilancia, protección y control del tránsito vehicular y peatonal en el Santuario del Señor de Luren y otras iglesias, antes, durante y después de las actividades religiosas”, precisó.

El oficial indicó que también se realizarán patrullajes constantes en puntos críticos de la ciudad. “Se desarrollarán múltiples servicios policiales desde el 29 de marzo al 5 de abril, con patrullaje a pie en puntos críticos, centros comerciales, centros de abasto y centros turísticos”, añadió.

Las procesiones tradicionales, como las del Señor del Triunfo y el Cristo Nazareno, contarán con resguardo permanente. Además, uno de los momentos de mayor despliegue será durante las actividades centrales del Viernes Santo.

“Estaremos en la bajada del Señor de Luren el viernes 3 de abril y también en las procesión del 3 y 4 de abril, para lo cual tenemos un despliegue de más de 350 efectivos policiales que garantizarán la prevención de ilícitos penales y el desarrollo de las actividades religiosas”, señaló Roque Palomino.

El operativo incluirá la participación de diversas unidades especializadas, como Policía Comunitaria, Orden Público y Seguridad, Inteligencia, Emergencia, Turismo y la Policía de Carreteras, esta última con intervención directa en la Panamericana Sur.

“En la carretera Panamericana Sur se desplegarán patrulleros para el control del tránsito. En la provincia de Ica contamos con 16 vehículos asignados a estas labores”, detalló.

Desde el ámbito local, la Municipalidad Provincial de Ica también se sumará a las acciones de seguridad con personal de apoyo. La gerente de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, Patricia Codarlupo, informó sobre el despliegue municipal. “Vamos a apoyar con aproximadamente 150 agentes de serenazgo y policía municipal, además de 60 brigadistas de Defensa Civil”, indicó.

Asimismo, explicó que se tomarán medidas para ordenar el comercio ambulatorio durante los días de mayor concurrencia. “Se realizará el ordenamiento del comercio, considerando que ya existe una feria en el campo ferial con espacios asignados”, precisó.

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