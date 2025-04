Se confirmó el recorrido procesional del Señor de Luren para el viernes y sábado 18 y 19 de abril. La festividad religiosa congregará a miles de iqueños, visitantes nacionales e internaciones, quienes llegarán a la provincia a venerar al cristo moreno.

Semana Santa 2025

Ayer, en conferencia de prensa, se anunció el programa oficial por la Semana Santa 2025. Se detalló sobre el programa de celebraciones, que precisa el 13 de abril es el Domingo de Ramos, que iniciará con la bendición de ramos en todas las misas, desde las 6:30 de la mañana, 8:00 a.m., 9:30 am, 11: a.m. y el mediodía. También a las 4:30 de la tarde del mismo día habrá bendición de ramos, y a las 5:00 de la tarde será la procesión del Señor del Triunfo por el centro de la ciudad de Ica.

El recorrido procesional del Señor del Triunfo iniciará desde el templo de Luren, luego seguirá por la avenida Ayabaca, calle Lima hasta llegar a la plaza de Armas, para continuar por la avenida Grau, seguirá por la calle Ayacucho y finalizando la procesión por la calle Nasca ingresando al mismo Santuario de Luren, donde a las 7:30 de la noche será la solemne misa de Domingo de Ramos.

El Lunes y Martes Santo es el 14 y 15 de abril, donde habrá confesiones en las misas de 7:00 de la mañana y 7:00 de la noche, asimismo el Miércoles Santo el 16 de abril, ese día a las 7:00 de la noche será la liturgia penitencial (confesiones), el Jueves Santo el 17 de abril, con celebraciones eucarísticas a las 4:00 y 5:30 de la tarde, a las 7:00 de la noche será la cena del señor. Luego el lavatorio de los pies y procesión del santísimo al monumento (salón parroquial), vigilia, acompañados por los grupos y coros de la parroquia.

El 18 de abril de abril es el Viernes Santo, ese día a las 7:00 de la mañana se dará la solemne baja de la imagen del Señor de Luren, y los cientos de devotos podrán contemplar el acto religioso, donde la imagen milagrosa será bajada de su altar hasta la parte central de la iglesia. A las 8:00 a.m. se iniciará la veneración al Cristo Moreno hasta las 11:00 de la mañana, luego a las 5:00 de la tarde la celebración de la pasión y muerte del señor, la adoración de la santa cruz y comunión.

A las 7:00 de la noche del 18 de abril, miles de devotos presenciarán el inició del recorrido procesional que tendrá una duración por más de 16 horas. Se detalló que la procesión del Cristo Moreno empieza por la calle Nasca, siguiendo por la calle Piura, calle Iquitos, calle Lima, calle Andahuaylas, Av. San Martín, calle Loreto, calle Arequipa, calle Tacna, llegando hasta la plaza de Armas de Ica, continuando por la avenida Grau.

Al siguiente día (19 de abril), la procesión seguirá su curso por la avenida Maurtua, calle Pisco, siguiendo por la calle Ayacucho, y finalizando por la calle Nasca. El Sábado Santo a las 11:00 de la mañana es la llegada de la sagrada imagen del Señor de Luren, con la celebración de la palabra: “acompañando a nuestra Madre, la Virgen María, en su dolor”, para el ingreso al santuario a las 12:00 del mediodía. Ese mismo día a las 7:30 de la noche es la Gran Vigilia Pascual, (llevar velas y agua para bendecir).

El Domingo de Resurrección es el 20 de abril, donde todas las misas serán en el horario habitual iniciando a las 6:30 de la mañana hasta el mediodía y luego por la tarde a las 6:00 p.m. y 7:30 p.m.

VIDEO RECOMENDADO