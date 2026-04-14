La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Parcona ejecutó un operativo en el sector de Desaguadero, tras reiteradas quejas de vecinos por la presencia de criaderos de animales en zonas urbanas, situación que venía afectando la salubridad y el orden público en el distrito.

Intervención municipal

Durante el operativo, las autoridades constataron la crianza de animales, principalmente porcinos, en espacios considerados de alto riesgo y no permitidos según las normas municipales. En ese sentido, se procedió a notificar a los responsables, otorgándoles un plazo de 20 días para retirar a los animales y reubicarlos en zonas adecuadas, priorizando la salud de la población.

La municipalidad indicó que estas acciones buscan restablecer el orden y garantizar un entorno más limpio y seguro, además de promover el cumplimiento de las ordenanzas vigentes. Asimismo, se exhortó a los vecinos a respetar las disposiciones municipales, advirtiendo que se continuará con los operativos para prevenir riesgos sanitarios y proteger el bienestar de la comunidad.

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