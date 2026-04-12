Un operativo policial en el distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica, culminó con la detención de dos personas implicadas en un presunto caso de maltrato animal, luego de que agentes acudieran a una alerta por alteración del orden público en la última cuadra de la calle Callao. El hecho ocurrió la noche del 9 de abril de 2026, en medio de un patrullaje integrado entre la Policía Nacional y Serenazgo.

Crueldad animal

Según el acta de intervención policial, los efectivos llegaron al lugar tras una llamada telefónica del servicio de guardia, encontrando a un grupo de personas en conflicto. En ese contexto, se identificó a la ciudadana, quien denunció que un hombre y una mujer habían acudido de manera prepotente a su vivienda para exigir el retiro de publicaciones realizadas en redes sociales.

Posteriormente, los agentes intervinieron a Richard Robinson Matta Martínez (38), de ocupación taxista, y a María Olivia Ushiñahua Gonzales (45), obrera de campo, quienes indicaron que un familiar les había advertido sobre publicaciones en redes donde se mostraba la fachada de su vivienda junto a comentarios que los señalaban como presuntos responsables de maltrato animal.

En el lugar también se constató que dichas publicaciones incluían imágenes difundidas por una tercera persona, donde se evidenciaba la condición de un perro que presentaba signos de desnutrición, anemia y presencia de parásitos, encontrándose en estado crítico, según diagnóstico veterinario referido en el acta.

La denunciante señaló además que forma parte de un grupo de rescatistas en Ica y que acudió al domicilio para solicitar la entrega del animal con el fin de brindarle atención médica. Sin embargo, tras la difusión del caso, indicó que empezó a recibir llamadas y mensajes amenazantes por parte de allegados a los propietarios del can.

Ante estos hechos, la Policía procedió a la detención de Matta Martínez y Ushiñahua Gonzales por su presunta implicancia en un delito de maltrato animal, siendo trasladados a la comisaría de Guadalupe, sección de delitos y faltas, para continuar con las investigaciones conforme a ley.

Se reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones, mientras continúan las diligencias para esclarecer responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes.

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