En el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, un conductor atropelló a un perro de color blanco y raza pequeña y se dio a la fuga, pese a los reclamos del personal de serenazgo que intentó que se detuviera.

Delito en la zona

El hecho ocurrió entre las calles General Salas y Raúl Boza, donde vecinos señalaron que el responsable sería el conductor de un vehículo con placa F9U-307, quien tras el impacto se retiró del lugar dejando al animal agonizando en la pista. Un residente, preocupado por la situación, colocó al perro a un costado de la vía, pero lamentablemente el animal falleció.

Los vecinos expresaron su indignación por la actitud del conductor, quien al ser confrontado mencionó que “solo era un perro”, mostrando indiferencia ante el sufrimiento del animal. La comunidad hace un llamado a las autoridades para que identifiquen al responsable y se tomen medidas frente al abandono y maltrato de animales en la jurisdicción.

