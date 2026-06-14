La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el procesamiento de la totalidad de las actas correspondientes a las Elecciones Generales 2026 y dejó definida la representación peruana ante el Parlamento Andino. Con la incorporación de la información pendiente en su sistema de cómputo, el organismo electoral estableció de manera definitiva qué candidatos ocuparán los escaños asignados al país en este organismo regional.

El cierre del conteo se produjo luego de que fueran resueltas las actas observadas por los Jurados Electorales Especiales. Según informó la ONPE, el 100 % de los documentos electorales quedó contabilizado a las 4:10 p. m. del sábado 13 de junio.

La culminación de esta etapa también permitió completar la distribución de escaños en el Senado y la Cámara de Diputados. De esta forma, quedó definida la composición de los órganos legislativos que iniciarán funciones durante el próximo periodo gubernamental.

La ONPE informó que el procesamiento electoral incluyó 92.766 actas para la elección del Senado y más de 20 millones de votos emitidos por la ciudadanía. Los resultados ubicaron a Fuerza Popular en el primer lugar de la votación, seguida por Juntos por el Perú y Renovación Popular.

Asimismo, los votos nulos y en blanco superaron los 5,3 millones. En tanto, agrupaciones como Podemos Perú, el Partido Aprista Peruano y FREPAP también obtuvieron representación parlamentaria.

📢 Actas contabilizadas para el Parlamento Andino en el marco de las Elecciones Generales 2026 llegó al 100 %. 🗳️



🔎 Consulta los resultados aquí 👉 https://t.co/5dbaboD6lo#EG2026 pic.twitter.com/5kY95bkumE — ONPE (@ONPE_oficial) June 14, 2026





¿Quiénes fueron elegidos para el Parlamento Andino?

Con la culminación del conteo oficial de actas, la ONPE confirmó la relación definitiva de representantes peruanos que integrarán el Parlamento Andino durante el próximo periodo. Los escaños fueron distribuidos entre Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú.

Fuerza Popular

Luis Fernando Galarreta Velarde (255.909 votos)

Rosario de las Nieves Guevara Badillo (84.848 votos)

Pedro Carlos Casanova Saavedra (48.603 votos)

Renovación Popular

Maali Olga Betty del Pomar Saettone (277.252 votos)

Guillermo Humberto Valdivieso Méndez (148.097 votos)

Leoncio Carlos Merino Duran (48.483 votos)

Partido Cívico Obras

Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (73.685 votos)

Ernesto Raúl León Díaz (27.061 votos)

Constantino Loa Ortiz (20.581 votos)

Partido del Buen Gobierno

Marcio Marino Bendezu Echevarria (132.139 votos)

Pamela Erika Osorio Espinoza (68.350 votos)

María Luisa Ñañez Millones (66.458 votos)

Ahora Nación

José Guillermo Ramos Anahue (184.888 votos)

Yesenia Angelita Mamani Zapata (81.413 votos)

Yurfre Barboza Ore (56.523 votos)

Juntos por el Perú

Paul Percy Fernández Bravo (197.497 votos)

Rosario del Carmen Mori Isuisa (170.949 votos)

Jorge Eusebio Manco Zaconetti (40.834 votos)