La victoria de Shirley Arica en el reality ‘La Granja VIP’ no pasó desapercibida. Luego de que la popular ‘Chica Realidad’ se coronara campeona y obtuviera un premio de 100 mil soles este 13 de junio, Katty García reaccionó con dureza y lanzó una serie de comentarios contra ella.

Lejos de sumarse a las felicitaciones, Katty García desmereció el triunfo de Shirley Arica en el reality. Aun así, más adelante bajó el tono de sus declaraciones y pidió a las admiradoras de la ganadora que no se tomaran sus palabras con seriedad, pues afirmó que únicamente estaba molestando.

“ Trafa. Nunca ganó en otros países, tenía que ganar en su país, obvio ”, escribió inicialmente Katty en sus historias de Instagram, en un comentario que generó diversas reacciones entre los seguidores del reality. Cabe recordar que Shirley se ha ganado el apelativo de ‘Reina de los Realities’ debido a su constante participación en este tipo de programas durante los últimos años.

Tras la polémica que desataron sus declaraciones, Katty García decidió bajar el tono y se dirigió a las seguidoras de Shirley Arica para aclarar que sus comentarios no debían tomarse con seriedad.

“ Tengo ganas de joder. Chicas fanáticas tranquilas, no se arañen que solo tengo ganas de joder jajaja ”, agregó.

Pese a haber compartido escenario como integrantes de Las Justicieras, Shirley Arica y Katty García vivieron un tenso episodio en 2013. Ambas se vieron involucradas en una pelea dentro del baño de una discoteca en Barranco, hecho que generó gran repercusión mediática.

Dos años después de aquel incidente, Diego Chávarri reveló en el programa ‘El Valor de la Verdad’ que la disputa entre ambas se habría originado por él. En ese contexto, Shirley Arica confirmó que mantenía un vínculo sentimental con el popular ‘Diablito’ cuando Katty García comenzó a salir con él.