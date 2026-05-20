Un camión cisterna protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este miércoles en la avenida Revolución, en el distrito de Comas, lo que dejó a varios sectores sin energía eléctrica y causó preocupación entre los vecinos.

Testigos señalaron a Canal N que el vehículo habría perdido el control mientras descendía por la vía en dirección a Lima Norte. Posteriormente, cruzó al carril contrario y terminó impactando de manera violenta contra un poste de energía eléctrica, el cual quedó destruido tras el choque.

El conductor quedó atrapado dentro de la cabina y luego fue evacuado de emergencia al hospital de Collique. Hasta el momento, no se han reportado más personas heridas.

Los vecinos de la zona advirtieron que este tipo de accidentes ocurre con frecuencia en el sector y denunciaron que, pese a los reiterados reclamos, aún no se implementan medidas adecuadas de seguridad vial.

“Siempre ocurren accidentes acá. Hemos reclamado, pero no nos hacen caso”, expresó una vecina a dicho medio.

A raíz del impacto, varios cables quedaron esparcidos sobre la pista y la vereda, motivo por el cual la Policía Nacional restringió el tránsito vehicular en ambos sentidos como medida de seguridad.

Además, las zonas sexta, séptima y octava de Collique quedaron sin servicio eléctrico luego de la caída del poste.

En el lugar continúan desplegadas unidades del Cuerpo General de Bomberos, ambulancias y personal de serenazgo, que realizan labores de seguridad y monitoreo.

Los bomberos señalaron que no se ha detectado una fuga de gran magnitud en la cisterna; sin embargo, se percibe olor a combustible debido al derrame registrado en el tanque del vehículo.

Las autoridades siguen evaluando los daños ocasionados y realizando trabajos para restablecer el tránsito vehicular y el servicio eléctrico en la zona.

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Vecina cuenta cómo un camión cisterna se volcó en la avenida Revolución en Comas



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