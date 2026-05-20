El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, entregó un cheque con una subvención de S/ 50 mil soles a la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, a cuenta de un total de S/ 120 mil que se debe entregar durante el presente año, lo que fue aprobado a través del Acuerdo de Concejo, a razón de S/ 10 mil mensuales.

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La entrega se hizo a través del Patronato de Apoyo a la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, que preside la Lic, Eva Uceda Llerena, en el local de la Cía. de Bomberos, en la avenida España.

Este año el Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó entregar una subvención mensual de S/ 10 mil soles a esta compañía de bomberos, para implementar la ambulancia adquirida, equipos de protección, herramientas, accesorios y para el mantenimiento de equipos y vehículos, explicó el alcalde Mario Reyna.

Con Resolución de Alcaldía N° 419-2026-MPT se resolvió otorgar la subvención ascendente a la suma de S/ 120 mil, precisando que el Patronato debe cumplir con presentar su rendición de cuentas debidamente documentada a la MPT.

Ante el incumplimiento de lo antes señalado, la entidad exigirá la devolución del monto otorgado, de conformidad con lo establecido en la directiva N° 001-2017-MPT/GAF, aprobada mediante Decreto de Alcaldía N° 010-2017.MPT, iniciando, de ser necesario, las acciones legales que correspondan, así como se les considere no aptos para posteriores solicitudes de apoyo económico.

TAMBIÉN A LA WASHINGTON STATE N° 177

Por otra parte, Mario Reyna Rodríguez, entregó durante este año mediante Resolución de Alcaldía n.° 343-2026-MPT, una subvención económica por S/ 50 mil a la Asociación de Apoyo a la Compañía de Bomberos “Washington State N° 177”, representada por su presidente Oscar Alfaro Velarde.