Justicia y que se atrape al responsable que atropelló a su hijo de 12 años es lo que pide Nelly Anticona, quien pidió poder identificar la placa de la camioneta y así las autoridades capturen al chofer que causó este accidente de tránsito en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión. Actualmente, el menor se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo.

“Ayer (lunes) en la tarde pasó la neuróloga viendo a mi hijo. Me dijo que colocaron una ampolla para que reaccione. Mi hijo no tiene muerte cerebral, pero su estado es crítico. Tengo que esperar un milagro para que mi hijo reaccione”, indicó Anticona que llegó hasta este nosocomio la madrugada del lunes, luego de que su hijo fuera embestido por un vehículo la noche del domingo cuando se encontraba junto a tres amigos.

Si bien han aparecido imágenes de las cámaras de seguridad del supuesto vehículo implicado, hasta el momento se desconoce el paradero del conductor involucrado en esta tragedia, la cual también dejó herido a otro escolar de 13 años.

“Tengo fe que mi hijo se va a sanar y va a despertar del coma en el que está. Para mí, como madre, es doloroso verlo ahí. Mi hijo está luchando por su vida”, expresó entre lágrimas en Cosmos Noticias.

EXIGEN JUSTICIA

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) emitió un pronunciamiento tras el grave atropello sufrido por dos estudiantes de la Institución Educativa Santa Ana-San Francisco de Asís, en Huamachuco. La entidad expresó su indignación por lo sucedido y exigió a las autoridades identificar, ubicar y sancionar a los responsables del incidente. “La ciudadanía merece respuestas inmediatas y justicia para las víctimas y sus familias”, indicaron.

Asimismo, detallaron que uno de los menores continuará sus estudios mediante el Servicio Educativo Hospitalario (SEHO) en el Hospital Belén. También recibirá acompañamiento psicológico junto a sus familiares, a fin de brindarles contención emocional y apoyo durante este difícil momento.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad