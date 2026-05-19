Justicia y que se atrape al responsable que atropelló a su hijo de 12 años es lo que pide Nelly Anticona, quien pidió poder identificar la placa de la camioneta y así las autoridades capturen al chofer que causó este accidente de tránsito en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión. Actualmente, el menor se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo.
“Ayer (lunes) en la tarde pasó la neuróloga viendo a mi hijo. Me dijo que colocaron una ampolla para que reaccione. Mi hijo no tiene muerte cerebral, pero su estado es crítico. Tengo que esperar un milagro para que mi hijo reaccione”, indicó Anticona que llegó hasta este nosocomio la madrugada del lunes, luego de que su hijo fuera embestido por un vehículo la noche del domingo cuando se encontraba junto a tres amigos.
Si bien han aparecido imágenes de las cámaras de seguridad del supuesto vehículo implicado, hasta el momento se desconoce el paradero del conductor involucrado en esta tragedia, la cual también dejó herido a otro escolar de 13 años.
“Tengo fe que mi hijo se va a sanar y va a despertar del coma en el que está. Para mí, como madre, es doloroso verlo ahí. Mi hijo está luchando por su vida”, expresó entre lágrimas en Cosmos Noticias.
EXIGEN JUSTICIA
La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) emitió un pronunciamiento tras el grave atropello sufrido por dos estudiantes de la Institución Educativa Santa Ana-San Francisco de Asís, en Huamachuco. La entidad expresó su indignación por lo sucedido y exigió a las autoridades identificar, ubicar y sancionar a los responsables del incidente. “La ciudadanía merece respuestas inmediatas y justicia para las víctimas y sus familias”, indicaron.
Asimismo, detallaron que uno de los menores continuará sus estudios mediante el Servicio Educativo Hospitalario (SEHO) en el Hospital Belén. También recibirá acompañamiento psicológico junto a sus familiares, a fin de brindarles contención emocional y apoyo durante este difícil momento.
LE PUEDE INTERESAR
- Trujillo: Busto del papa León XIV fue develado en parroquia que fundó (FOTOS)
- La Libertad: Pide revisar el presupuesto que se exige para el Proyecto Especial Chavimochic
- Trujillo: Para mejorar pistas falta informe de Sedalib
- Precandidaturas “como cancha” al Gobierno Regional La Libertad
- Sillón de la Municipalidad Provincial de Trujillo es codiciado por 19 partidos políticos
- Trujillo: Obras en corredor vial generan preocupación
- Candidatos a diputados no llegan ni a los 10 votos en La Libertad
- Siete alcaldes de Trujillo buscan quedarse en el poder
- Alcalde cuestiona al Gobierno Regional La Libertad por obra vial Trujillo – Huanchaco