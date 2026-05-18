Dos menores, de 12 y 13 años, quedaron gravemente heridos tras ser atropellados por una camioneta en la avenida El Ejército, en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión. El conductor responsable en esta tragedia, lejos de socorrerlos, huyó del lugar.

TRAGEDIA

El accidente ocurrió la noche del domingo, cuando los menores retornaban de jugar fútbol; sin embargo, terminaron siendo arrollados por el vehículo, que de acuerdo a los testigos sería de color negro. En el incidente, otros dos adolescentes se salvaron de ser alcanzados por la unidad y resultaron ilesos.

Los lesionados, de iniciales L. G. L. V. (13) y N. B. (12), fueron auxiliados por transportistas de la zona, quienes los trasladaron de emergencia hasta el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, el médico de turno ordenó que sean derivados hasta el Belén de Trujillo.

La Policía de la localidad acudió al lugar donde se produjo el incidente e iniciaron las pesquisas correspondientes. También revisarán las cámaras de seguridad ciudadana para poder identificar la placa del vehículo y así capturar al chofer.

GRAVE

El diagnóstico del menor de 12 años es grave, así informó su madre. “Mi hijo está en una situación crítica y tiene muerte cerebral”, lamentó en medio de lágrimas.

También espera que se pueda identificar al chofer de la camioneta, que al parecer, venía a gran velocidad.

Mientras tanto, el niño de 13 años que también está en el Belén se encuentra estable.

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