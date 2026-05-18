Tras la denuncia de los padres de familia sobre la presunta entrega de leche y otros insumos en mal estado en la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ubicada en la provincia de Huancabamba, la Defensoría del Pueblo inició las indagaciones.

A través de un comunicado, indicaron que el personal de la Defensoría realiza las coordinaciones con la unidad territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y se mantienen en vigilancia estricta para asegurar que se sancione cualquier vulneración a los derechos de la infancia y se garantice un servicio seguro.

“Exigimos actuación inmediata en este caso. Ninguna negligencia puede poner en riesgo la salud, la vida y el derecho a una alimentación adecuada de los niños”, se lee en el comunicado.

Fueron los padres de familia descubrieron que la leche distribuida mediante el PAE presentaba olores nauseabundos, consistencia espesa y signos de estar malograda.