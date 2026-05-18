A más de tres años de la misteriosa desaparición del universitario, Anthony Iván Camizán Guerrero, el tercer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Morropón - Chulucanas reunió más de 25 elementos de convicción y medios probatorios contra el principal sospechoso, el suboficial de tercera de la PNP, Edixon Rone Córdova Godos. Al policía se le imputa el presunto delito de secuestro agravado (o alternativamente secuestro simple).

Con la resolución N°: 2 del 11 de mayo, la fiscal Aholiban Guerrero Castillo con el expediente N°: 00403-2024-7-2004-JR-PE-01, al que Correo tuvo acceso, incluyó otros elementos de convicción que inculparían a Córdova Godos como el principal sospechoso de la desaparición de Camizán Guerrero, ocurrido el 22 de agosto del 2022.

Entre los elementos de convicción recabados se encuentran que se ha establecido, mediante grabaciones de video y la propia declaración del acusado, que él fue la última persona vista en compañía del agraviado el 21 de agosto de 2022, trasladándolo en su motocicleta.

Asimismo, se corroboró a través de diversos testimonios y capturas de pantalla de WhatsApp que ambos mantenían una relación sentimental secreta caracterizada por ser tóxica, conflictiva y violenta. Se reportaron incidentes donde el acusado habría intentado estrangular a Anthony y lo amenazaba constantemente con su arma de fuego reglamentaria.

La Fiscalía corroboró que, aunque Córdova afirmó haber dejado a Anthony en el “cruce de Salitral” y haber regresado a la comisaría de Canchaque, el levantamiento del secreto de las comunicaciones demostró que su celular estuvo activo en zonas geográficas distintas y alejadas, como Talandracas y Frías, en horarios que contradicen su versión.

Se comprobó que el acusado intentó justificar su paradero alegando que estaba participando en un operativo policial; sin embargo, testimonios de sus colegas y el análisis de los cuadernos de control de la comisaría de Canchaque confirmaron que ese día se encontraba “de franco” y no participó en ninguna diligencia.

Un informe pericial forense identificó con “alta probabilidad” la voz del acusado en audios donde se le escucha sollozar y pedirle a Anthony que se despidiera de su madre, sugiriendo que realizaría actos bajo su propia responsabilidad.

La fiscalía encontró en la habitación y el ropero que el acusado utilizaba en un hospedaje en Canchaque, diversas prendas de vestir de Camizán.

La fiscalía incautó el iPhone 11 de Camizán, entregado por Yomira Guardado, quien declaró que compró el celular a Maryuri Sancarranco Távara (hermana del policía Mell Gipson Sancarranco Vega, para que lo vendiera). Sancarranco declaró que Córdova Godos fue quien le ofreció y entregó el celular 15 días antes de noviembre de 2022. Los padres del agraviado ofrecieron medios de prueba.