Elegir lentes ya no responde únicamente a una necesidad visual. Actualmente, tanto los modelos de medida como los lentes de sol forman parte de los accesorios que complementan el estilo personal y acompañan la rutina diaria.
Con la llegada de la marca Mó a Perú, se amplían las opciones de diseño y funcionalidad para quienes buscan combinar estética, comodidad y protección visual.
Entre sus propuestas destaca la colección Encore: A25 Timeless, enfocada en modelos versátiles para distintos estilos de vida.
1. Elegir monturas que reflejen el estilo personal
Especialistas recomiendan optar por diseños que acompañen la personalidad y el tipo de outfit que se utiliza habitualmente.
Las monturas minimalistas y de tonos neutros suelen combinar fácilmente con looks cotidianos y estilos sobrios.
Por otro lado, quienes buscan mayor presencia visual pueden optar por formas más definidas o diseños con carácter.
2. Apostar por diseños atemporales
Otra recomendación es priorizar monturas que combinen detalles modernos con siluetas clásicas.
Esto permite que los lentes sigan siendo funcionales y estéticos durante varias temporadas sin depender de tendencias pasajeras.
Además, este tipo de diseños puede adaptarse tanto a outfits casuales como formales.
3. Priorizar comodidad y materiales resistentes
La comodidad es uno de los factores más importantes al elegir lentes para uso diario.
Expertos sugieren revisar:
- La estabilidad del puente
- La flexibilidad de las patas
- El peso de la montura
- La resistencia de los materiales
Estas características ayudan a evitar molestias durante largas jornadas.
4. Considerar las actividades de la rutina
La elección de lentes también debe responder al estilo de vida y actividades diarias.
Para quienes trabajan frente a pantallas, los filtros especializados ayudan a reducir la fatiga visual.
En cambio, quienes pasan tiempo al aire libre o se movilizan constantemente deberían priorizar modelos con protección UV.
5. Evaluar lentes polarizados para exteriores
En ambientes con alta luminosidad, los lentes polarizados ayudan a reducir reflejos y mejorar la nitidez visual.
Especialistas indican que este tipo de lentes combina funcionalidad con diseños urbanos y discretos para el uso cotidiano.
Diseño y funcionalidad pueden ir de la mano
La tendencia actual apunta a integrar los lentes como parte del estilo personal sin dejar de lado la protección visual y la practicidad.
Mó informó que sus productos pueden encontrarse en sus ópticas ubicadas en Jockey Plaza y San Isidro, además de su plataforma digital.