Elegir lentes ya no responde únicamente a una necesidad visual. Actualmente, tanto los modelos de medida como los lentes de sol forman parte de los accesorios que complementan el estilo personal y acompañan la rutina diaria.

Con la llegada de la marca Mó a Perú, se amplían las opciones de diseño y funcionalidad para quienes buscan combinar estética, comodidad y protección visual.

Entre sus propuestas destaca la colección Encore: A25 Timeless, enfocada en modelos versátiles para distintos estilos de vida.

1. Elegir monturas que reflejen el estilo personal

Especialistas recomiendan optar por diseños que acompañen la personalidad y el tipo de outfit que se utiliza habitualmente.

Las monturas minimalistas y de tonos neutros suelen combinar fácilmente con looks cotidianos y estilos sobrios.

Por otro lado, quienes buscan mayor presencia visual pueden optar por formas más definidas o diseños con carácter.

2. Apostar por diseños atemporales

Otra recomendación es priorizar monturas que combinen detalles modernos con siluetas clásicas.

Esto permite que los lentes sigan siendo funcionales y estéticos durante varias temporadas sin depender de tendencias pasajeras.

Además, este tipo de diseños puede adaptarse tanto a outfits casuales como formales.

3. Priorizar comodidad y materiales resistentes

La comodidad es uno de los factores más importantes al elegir lentes para uso diario.

Expertos sugieren revisar:

La estabilidad del puente

La flexibilidad de las patas

El peso de la montura

La resistencia de los materiales

Estas características ayudan a evitar molestias durante largas jornadas.

4. Considerar las actividades de la rutina

La elección de lentes también debe responder al estilo de vida y actividades diarias.

Para quienes trabajan frente a pantallas, los filtros especializados ayudan a reducir la fatiga visual.

En cambio, quienes pasan tiempo al aire libre o se movilizan constantemente deberían priorizar modelos con protección UV.

5. Evaluar lentes polarizados para exteriores

En ambientes con alta luminosidad, los lentes polarizados ayudan a reducir reflejos y mejorar la nitidez visual.

Especialistas indican que este tipo de lentes combina funcionalidad con diseños urbanos y discretos para el uso cotidiano.

Diseño y funcionalidad pueden ir de la mano

La tendencia actual apunta a integrar los lentes como parte del estilo personal sin dejar de lado la protección visual y la practicidad.

Mó informó que sus productos pueden encontrarse en sus ópticas ubicadas en Jockey Plaza y San Isidro, además de su plataforma digital.