Cientos de pobladores del distrito de La Joya llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Arequipa para exigir el reinicio del proyecto integral de agua y saneamiento de los 23 pueblos, el cual, según denunciaron, permanece paralizado hace aproximadamente una década. Los manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades regionales.

El alcalde del Centro Poblado San Isidro, Hubert Mamani, señaló que el proyecto arrastra graves deficiencias desde su ejecución inicial. “Hay un problema muy grave que es el tema de salud, lo que se ha logrado una bomba de agua en el pueblo de Gran Chaparral y que al no funcionar esta bomba, todo el agua que viene de la parte alta, lo que es Nuevo Amanecer, Alto Lacano y San Luis, llega a ese sector, afectando a nuestros agricultores y a nuestros vecinos. Este proyecto debió concluir en 2016 y hasta la fecha no se entrega, pese a que funciona solo en pruebas desde 2018 y no se ha dado solución”, manifestó.

El dirigente agregó que el proyecto beneficia a más de 10 mil habitantes del distrito de La Joya, quienes sufren por la falta de culminación del sistema de agua y saneamiento. Además, cuestionó que pese a los compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Arequipa, no se haya concretado la transferencia ni la culminación de la obra.

Finalmente, los pobladores advirtieron que permanecerán en los exteriores del Gobierno Regional de Arequipa hasta ser atendidos. Cabe resaltar que el gobernador regional, Rohel Sánchez, no se encuentra en la ciudad de Arequipa, dado que se esta realizando el inicio de la obra de la vía Jachaña-Tambopata-Cayarani que unirá Arequipa con la región Cusco.