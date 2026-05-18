La Comisión de Educación del Congreso citó con carácter de urgencia a la ministra de Educación, María Cuadros, para que informe sobre la crisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tomada por gremios estudiantiles desde el pasado 12 de mayo, así como sobre los problemas registrados en la Universidad Nacional de Jaén.

La sesión fue convocada para este martes 19 de mayo a las 9:30 a. m. en la sala 5 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento. El oficio de invitación fue remitido el último viernes por el presidente de la comisión, Segundo Montalvo.

Ministra deberá responder por San Marcos y Universidad de Jaén

De acuerdo con el documento enviado por la Comisión de Educación, la titular del Ministerio de Educación (Minedu) deberá explicar las acciones correctivas y alternativas de solución frente a la “problemática de desgobierno” en la Universidad Nacional de Jaén.

Asimismo, deberá informar sobre las medidas adoptadas junto a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ante la toma de las instalaciones de la UNMSM por parte de estudiantes.

El grupo de trabajo parlamentario solicitó además precisiones sobre las acciones orientadas a garantizar “los derechos fundamentales del estudiante y la integridad de la comunidad universitaria” de San Marcos.

Hasta el cierre de esta nota, no se conocía si la ministra había confirmado su participación en la sesión.

Congreso pide explicaciones sobre financiamiento de becas

La Comisión de Educación también requirió información sobre la situación presupuestal de programas como Beca 18 y Beca Generación Bicentenario.

En ese sentido, María Cuadros deberá detallar las medidas urgentes frente al desfinanciamiento reportado en diversos programas administrados por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Además, deberá informar sobre los hallazgos y aspectos relevantes detectados durante el proceso de reingeniería iniciado en Pronabec.

San Marcos permanece tomada

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúa tomada por un grupo de estudiantes. Ya van una semana desde que iniciaron esta medida.

Los gremios estudiantiles exigen el archivo del Proyecto de Ley 12736, que plantea modificar la Ley Universitaria para permitir la reelección de rectores, vicerrectores y decanos.

También rechazan disposiciones del reglamento del Comité Electoral de la universidad relacionadas con el incremento del 20 % de la valla electoral para acceder a órganos de cogobierno y la implementación del voto virtual en elecciones universitarias. Según los estudiantes, estas medidas afectan la democracia interna de la casa de estudios.

Defensoría del Pueblo busca mediar en conflicto

Los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con el Comité Electoral de San Marcos para discutir sus demandas.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo se ofreció como entidad mediadora para facilitar conversaciones entre estudiantes y autoridades universitarias.

Los gremios advirtieron que mantendrán la toma de la universidad mientras no se concrete el diálogo solicitado.