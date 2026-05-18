El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó ayer los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Así, se oficializó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) serán los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta que se realizará el domingo 7 de junio.

Keiko Fujimori alcanzó 2,877,678 votos. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)

CIFRAS

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, fue la encargada de dar lectura de los resultados obtenidos por los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, al 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Las elecciones convocadas tienen como una de sus finalidades la elección del presidente y de los vicepresidentes de la República del Perú para el periodo julio 2026 julio 2031”, indicó.

En ese sentido, se informó los votos obtenidos por los partidos políticos: Fuerza Popular (2,877,678), Juntos por el Perú (2,015,114), Renovación Popular (1,993,905), Partido del Buen Gobierno (1,837,517), Obras (1,698,903), País para Todos (1,326,717), Ahora Nación (1,221,272), Primero La Gente (571,170) y Sí Creo (560,792).

Mientras que los otros 26 partidos con candidato presidencial obtuvieron menos de 500 mil votos cada uno.

Roberto Sánchez alcanzó 2,015,114 votos.(Foto: Facebook Sánchez)

También se informó que hubo 2,372,895 votos en blanco y 1,056,811 votos nulos.

En total hubo 20,167,745 votos emitidos.

Sin embargo, ninguna de las fórmulas de candidatos consiguió más de la mitad de los votos válidos de los comicios realizados, por lo tanto, se debe aplicar el artículo 111 de la Carta Constitucional y el artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Es decir, las dos fórmulas de candidatos que obtuvieron las dos más altas mayorías tendrán que competir en una segunda vuelta: Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Cabe precisar que uno de los ejemplares del acta de proclamación de resultados será remitido al Congreso.

En la actividad estuvieron presentes Bernardo Pachas (jefe interino de la ONPE), Josué Gutiérrez (defensor del Pueblo), representantes legales de los partidos, observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, miembros de la Unión Europea y otros.

Onpe: prueba de color de las cédulas de votación para la elección presidencial 2026. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

JUSTIFICACIÓN

En otro momento, Roberto Burneo, presidente del JNE, sostuvo que la proclamación de resultados reafirma la continuidad democrática y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

“Este ha sido un proceso complejo que generó preocupación en distintos sectores del país y frente a ello hemos podido atender todas las denuncias, observaciones y pedidos presentados, los mismos que han sido evaluados de manera exhaustiva y dentro del marco del ordenamiento jurídico”, señaló.

En la misma línea, aseguró que no existen elementos que sustentaron la nulidad del proceso electoral o la realización de elecciones complementarias.

“Cada decisión que hemos tomado ha sido garantizando el derecho de los ciudadanos y el derecho al voto en las urnas”, señaló.

Para sustentar que el ausentismo no se debió únicamente a las incidencias registradas el 12 de abril, Burneo señaló que existieron múltiples factores como el transporte, la motivación del elector y las condiciones económicas.

“El ausentismo es multicausal y no únicamente atribuirle la demora en la instalación de mesa de sufragio”, afirmó.

El máximo representante del organismo electoral mencionó que incluso se recibieron justificantes de por qué muchas personas no pudieron asistir a votar.

“El JNE ha recibido más de 46 mil solicitudes de dispensa, es decir, justificaciones por las cuales las personas no han participado en la primera vuelta y las motivaciones que se han derivado es por viaje, enfermedad, impedimentos laborales, entre otros”, dijo.

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, fue la encargada de dar lectura de los resultados. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

PENDIENTES

Sobre el debate para la segunda vuelta, Roberto Burneo mencionó que todas las posibilidades están abiertas para ser puestas sobre la mesa.

Esto luego de que Keiko Fujimori pidiera un debate de candidatos a la presidencia, vicepresidencia y del equipo técnico, mientras que Roberto Sánchez propusiera que el debate sea en Chota, Cajamarca.

“Tanto nosotros como las organizaciones políticas les vamos a comunicar exactamente en su oportunidad, a qué consensos llegamos. Nosotros no cerramos nada, todo lo contrario”, indicó.

Sin embargo, Burneo dejó entrever que debido al poco tiempo que queda para la segunda vuelta, hacer un debate fuera de la capital sería complicado.

“Tenemos un corto tiempo para consensuar y organizar, sobre todo el proceso, porque si es fuera de cualquier parte del país, tenemos que hacer un despliegue no solamente en cuento a material, sino recursos humanos y más”, precisó.

Renovación Popular: "El partido ha luchado y agotado todas las instancias (...). El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad". pic.twitter.com/ok5yeTkI1w — Sofía López (@SofiaLopezLl) May 14, 2026

“La finalidad con los debates es que la población pueda conocer las propuestas para que finalmente puedan tomar las decisiones al momento de sufragar”, agregó.

Por otro lado, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) asistió a la proclamación de los resultados.

Allí anunció a los medios que el partido liderado por Rafael López Aliaga interpondrá una solicitud de nulidad contra el proceso de la primera vuelta.

Dicha solicitud será presentada ante la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.

“La ley nos permite tres días, plazo en el que presentaremos las pruebas para que esta acta no tenga validez. Esta proclamación, para nosotros, es inválida. Tenemos tres días para apelarla”, mencionó.

La virtual diputada cuestionó que solo algunos partidos hayan mostrado conformidad con los resultados.

“Qué casualidad que de los únicos partidos parece que todos están contentos, a nadie le ha afectado tremendo sabotaje y fraude, como dicen, ¿no?”, cuestionó.

En otro momento, Yarrow recordó que Renovación Popular mantendrá su postura crítica desde el Congreso.