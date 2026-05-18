Un triple choque entre buses del Metropolitano ocurrido la mañana de este lunes en la Vía Expresa Paseo de la República, en el distrito de Miraflores, dejó al menos 40 personas heridas y generó fuerte congestión vehicular en el corredor exclusivo del sistema de transporte.

El accidente se registró alrededor de las 8:30 a. m. entre las estaciones Ricardo Palma y Angamos, en sentido de sur a norte. Tras el impacto, unidades de emergencia acudieron a la zona para atender a los pasajeros afectados.

Según información preliminar, cuatro heridos fueron trasladados a la Clínica Javier Prado. Otros pasajeros recibieron atención en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa y en el hospital Angamos de EsSalud.

Choque habría sido por alcance

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los buses se habría detenido para recoger pasajeros y las unidades que circulaban detrás no lograron frenar a tiempo, provocando un choque por alcance entre los tres vehículos.

Luego del impacto, decenas de pasajeros descendieron rápidamente de las unidades mientras trabajadores del Metropolitano y personal de emergencia iniciaban las labores de evacuación y atención médica.

El incidente provocó retrasos en el desplazamiento de buses durante las primeras horas de la mañana en una de las zonas con mayor flujo de pasajeros del servicio.

Minsa y ATU activaron protocolos de emergencia

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) movilizó cuatro ambulancias para brindar atención inmediata a los heridos.

La entidad indicó además que otra unidad permanece en alerta para reforzar la respuesta ante la emergencia y que los establecimientos de salud de la jurisdicción fueron alertados para recibir a posibles pacientes.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) señaló que el personal desplegado en la estación Angamos activó los protocolos de emergencia y continúa coordinando la evacuación y atención de usuarios.

Asimismo, informó que algunas unidades del Metropolitano circulan temporalmente por la vía mixta en dirección al terminal Naranjal para garantizar la continuidad parcial del servicio.

Tercer accidente del Metropolitano en el año

Este es el tercer accidente reportado en el Metropolitano en lo que va del año. En enero se registró un choque en la estación México que dejó 18 heridos, mientras que hace dos semanas ocurrió otro accidente en la estación Andrés Reyes.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del triple choque ocurrido en Miraflores.