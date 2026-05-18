La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Fetid) de Piura realiza diligencias urgentes para esclarecer la detención de dos personas halladas con presuntas sustancias ilícitas. Según la policía, los intervenidos integrarían la banda criminal “Los Elegantes de Tacalá” y estarían vinculados a recientes homicidios ocurridos en el distrito de Castilla.

Conforme a ley, son 15 días de la detención en flagrancia con los que cuenta los fiscales para reunir indicios que vinculen a los detenidos Yosein N. R (20 años) (a) “Ñaja Ñaja” y Juan Martin P.S (20 años) (a) “Jota”, con el delito e individualizar la responsabilidad de cada uno de ellos tras el hallazgo de sustancia ilícitas, según informó el personal policial.

Sin embargo, la fiscalía especializada solo investiga a ambos intervenidos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de drogas y no por los asesinatos en Castilla. Los dos sujetos se encuentran detenidos en la sede policial mientras se realizan las diligencias para determinar responsabilidades.

Estas personas fueron detenidas el pasado 15 de mayo en el A.H La Primavera, en el distrito de Castilla, que de acuerdo con la información emitida por la policía, en posición de supuesta marihuana, un arma de fuego abastecida con una cacerina con cinco municiones y dinero en efectivo.

Cabe señalar que, Yosein (a) “Ñaja Ñaja”, el 8 de agosto de 2025 también fue intervenido por los efectivos de la comisaría de Tacalá por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego en agravio del Estado.

Durante la detención, el personal policial del Grupo Especial de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura, indicó que ambos detenidos serían presuntos autores del delito de homicidio calificado por arma de fuego en agravio de Edinson Manuel Flores Valladolid (23 años), hecho ocurrido el día 12 mayo de 2026, en la calle Las Camelias del A.H Villa Sol, en Castilla.

Mientras tanto, los piuranos exigen investigar bien y dar con los responsables de las muertes ocurridas en este distrito.