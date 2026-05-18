Otro hecho criminal sacude la provincia de Chincha. En la primera cuadra de la av. Primavera, en el distrito de Pueblo Nuevo, fue atacado a balazos Arsenio Calderón Vásquez por un sujeto que llegó en motocicleta y tras el despiadado atentado escapó con dirección desconocida. A la víctima la trasladaron de emergencia al hospital, pero perdió la vida como consecuencia de la escena violenta, que se encuentra en proceso de investigación.

Muerte violenta

Los vecinos de la zona que es colindante con el estadio Félix Castillo Tardío, al promediar las 8 de la noche del sábado, escucharon los múltiples disparos de arma de fuego. Se trataba de un ataque perpetrado por un sicario y su acompañante contra una persona que se encontraba en el frontis de una vivienda. Los testigos refieren que fueron más de 10 balazos y al evidenciar al herido se brindó ayuda para que sea llevado al San José.

Calderón Vásquez debido a los impactos de bala sufrió lesiones de gravedad y en el nosocomio chinchano se confirmó su fallecimiento. Los agentes del Depincri Chincha están a cargo de las pesquisas para determinar el móvil de este hecho así como la identidad del verdugo, su compinche y al sujeto que ordenó la comisión del asesinato. Asimismo, se investiga las actividades en la que estaba dedicado el occiso.

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