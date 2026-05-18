El vaciado de concreto en el puente de la vía regional Arequipa-La Joya no se estaría ejecutando conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnica de obra, según advirtió la Contraloría General de la República tras una inspección.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control n.° 6382-2026-CG/GRAR-SCC, elaborado por la Gerencia Regional de Control de Arequipa, antes del vaciado de concreto en la losa del tablero del puente se detectaron restos de arena y óxido, además de residuos como retazos de triplay, rebabas de concreto, material orgánico, entre otros.

PRESENCIA DE ÓXIDO Y CONTAMINACIÓN AL RÍO CHILI

La Contraloría alertó que estas deficiencias en la obra valorizada en 144 millones 537 mil soles podrían generar vacíos y cavidades en la estructura de concreto, comprometiendo la durabilidad del puente y permitiendo el ingreso de agua y humedad, lo que favorecería la corrosión del acero de refuerzo.

El informe también señala que las labores de limpieza y humectación previas al vaciado, exigidas en las especificaciones técnicas del saldo de obra valorizado en más de S/ 5 millones, no habrían sido supervisadas oportunamente durante la ejecución de los trabajos.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la limpieza del óxido de las barras de acero mediante arenado. Según la entidad de control, estas labores se realizan utilizando aire a presión sin mecanismos de recuperación o succión del material residual, además de no contar con medidas de mitigación ambiental para evitar la dispersión de partículas contaminantes.

La medid es necesaria debido a que debajo del puente se encuentra el río Chili y en los alrededores existen zonas agrícolas que podrían verse afectadas por el material particulado generado durante los trabajos.

Ante estas observaciones, la Contraloría remitió el informe al Gobierno Regional de Arequipa para que adopte las acciones preventivas y correctivas correspondientes en la ejecución de la obra.