Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la Carretera Central, a la altura del túnel Río Blanco, en el distrito de Chicla, dejando como saldo dos personas fallecidas y un herido.

Según los primeros reportes, tres vehículos impactaron violentamente en el kilómetro 101+670 de la vía, generando alarma entre transportistas y pasajeros que transitaban por la zona. Entre las víctimas mortales se encontraría un menor de edad, mientras que una persona herida fue trasladada al hospital de Matucana para recibir atención médica. Hasta el momento, las identidades de los fallecidos no han sido confirmadas oficialmente.

Al lugar acudieron unidades de emergencia y efectivos policiales para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente ocurrido cerca de la entrada de Chicla.