Un sujeto de aproximadamente 30 años fue intervenido por serenos de Chilca y efectivos de la Policía Nacional luego de generar temor al interior de una casa de apuestas ubicada en la intersección de la avenida Próceres y el jirón Augusto B. Leguía.

Según el reporte del Patrullaje Integrado, el hombre ingresó al establecimiento en aparente estado de ebriedad y habría exigido dinero a la trabajadora del local. Ante la negativa de la encargada, permaneció dentro del negocio, situación que motivó la alerta de los vecinos y la rápida intervención de las autoridades.

Durante la intervención, el sujeto habría puesto resistencia y faltado el respeto a los agentes, por lo que fue trasladado a la dependencia policial de Chilca para las diligencias correspondientes e identificación respectiva.