Lo que debía ser uno de los momentos más importantes de su vida terminó convertido en un trauma. Una gestante de iniciales R.F.R.C. denunció haber sido diagnosticada erróneamente con VIH durante sus controles prenatales en el centro de salud de Chupaca, en la región Junín.

El caso fue reportado ante la Defensoría del Pueblo, entidad que advirtió presuntas irregularidades en la atención médica brindada tanto en el establecimiento de salud de Chupaca como en el hospital El Carmen.

Gestante fue sometida a cesárea y ligadura de trompas

Tras recibir el diagnóstico preliminar como portadora de VIH, la mujer fue derivada al hospital El Carmen, donde le practicaron una cesárea e incluso una ligadura de trompas.

Además, según la denuncia, se le impidió brindar lactancia materna a su hijo y permanecer junto al recién nacido durante las primeras semanas posteriores al parto.

Posteriormente, la paciente decidió realizarse de manera privada una prueba confirmatoria Western Blot, cuyo resultado fue negativo.

La Defensoría del Pueblo señaló que esta situación habría generado un grave daño psicológico, físico y moral en la afectada.

Defensoría pide investigar responsabilidades

Mediante el oficio N.° 0205-2026-DP/OD-Junín, emitido el 9 de febrero, la Defensoría solicitó a la Red de Salud de Chupaca información detallada sobre las medidas administrativas adoptadas frente al personal involucrado en la atención del caso.

Asimismo, el organismo indicó que la paciente denunció haber recibido maltrato por parte del personal médico tanto del centro de salud de Chupaca como del hospital El Carmen.

Según la afectada, ningún profesional realizó seguimiento a su estado psicológico ni físico tras conocerse el error en el diagnóstico.

La mujer también afirmó que no recibió disculpas por parte de las instituciones involucradas y que, cuando acudió al establecimiento de salud para consultar sobre su reclamo, le indicaron que la Defensoría del Pueblo ya había recibido respuesta.

Exigen pruebas confirmatorias antes de comunicar diagnóstico

Ante lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo demandó que todo resultado positivo inicial de VIH sea corroborado mediante pruebas confirmatorias antes de comunicarlo oficialmente al paciente.

Además, solicitó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín investigar y determinar responsabilidades entre el personal de salud de la IPRESS Chupaca y del hospital El Carmen.

El caso fue remitido a la directora regional de Salud de Junín mediante el oficio N.° 651-2026 para la adopción de medidas correctivas.