Hallan el cuerpo de joven desaparecido en la playa de Mollendo en Arequipa

Tras varias horas de búsqueda y momentos de angustia para su familia, la tarde del domingo 17 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de un joven en la zona de Las Vaquitas de las playas de Mollendo, en la provincia de Islay, luego de que desapareciera en el mar un día antes.

El joven había sido arrastrado por la corriente marina la tarde del sábado mientras se encontraba junto a un amigo en la primera playa de Mollendo. Ambos ingresaron al mar, pero fueron sorprendidos por la fuerza del oleaje.

Tras el incidente, uno de los jóvenes fue rescatado con vida; sin embargo, el otro permaneció desaparecido pese a los esfuerzos desplegados por efectivos de salvataje, quienes realizaron recorridos por el litoral durante varias horas.

Los familiares llegaron hasta la zona con la esperanza de encontrarlo con vida y acompañaron las labores de búsqueda en medio de escenas de dolor y desesperación. Finalmente, tras el hallazgo del cuerpo en el litoral, sus seres queridos tuvieron que reconocer los restos.

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El cadáver fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.