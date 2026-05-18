La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los mismos ciudadanos seleccionados como miembros de mesa en la primera vuelta electoral volverán a cumplir funciones durante la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio .

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000083-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano.

Excusas y justificaciones seguirán vigentes

La resolución también establece la ampliación de la vigencia de las excusas al cargo de miembro de mesa y las justificaciones por inasistencia a la instalación de mesas de sufragio que ya fueron aprobadas durante las Elecciones Generales 2026.

Con ello, quienes obtuvieron autorización válida para no ejercer el cargo en abril mantendrán dicha condición para la segunda vuelta.

Medida se basa en la Ley Orgánica de Elecciones

La ONPE explicó que la decisión se sustenta en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Dicha norma establece que los ciudadanos sorteados para integrar mesas de sufragio en la primera vuelta deben repetir sus funciones en una eventual segunda elección presidencial.

Buscan evitar retrasos el 7 de junio

El organismo electoral señaló que mantener la misma estructura organizativa permitirá prevenir demoras durante la jornada electoral.

Además, reconoció que pueden existir hechos sobrevinientes posteriores a las elecciones del 12 de abril que impidan a algunos ciudadanos ejercer nuevamente el cargo.

“Resulta predecible que (...) las personas electas para asumir el cargo de miembro de mesa se encuentren impedidas de ejercer el referido cargo”, indica la resolución publicada.

Segunda vuelta será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La segunda elección presidencial de 2026 se realizará el domingo 7 de junio.

En el balotaje competirán:

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú