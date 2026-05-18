El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que el debate presidencial entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, se realizará el próximo 31 de mayo.

Asimismo, informó que una semana antes, el 24 de mayo, se llevará a cabo el debate entre los equipos técnicos de ambas agrupaciones políticas.

Debate presidencial será en Lima

Roberto Burneo detalló que el debate presidencial se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, escenario utilizado anteriormente para encuentros electorales y actividades oficiales.

“Ya tenemos los espacios, en Nasca para el debate técnico y en el Centro de Convenciones de Lima para el presidencial”, declaró el titular del JNE.

El encuentro entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez forma parte de las actividades oficiales organizadas por el organismo electoral en el marco del actual proceso electoral.

#AHORA Presidente del JNE Roberto Burneo confirmó que el 31 de mayo será el debate entre los candidatos presidenciales @KeikoFujimori y Roberto Sánchez (@RobertoSanchP). Una semana antes, 24 de mayo, debatirán equipos técnicos de @FuerzaPopular__ y Juntos por el Perú pic.twitter.com/FFG37S1uWq — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) May 18, 2026

Nasca será sede del debate técnico

El presidente del JNE también confirmó que el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se realizará en la ciudad de Nasca el próximo 24 de mayo.

En este encuentro se expondrán propuestas vinculadas a economía, seguridad ciudadana, salud, educación y otros temas prioritarios para el país.

Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones no ha detallado los horarios ni la metodología oficial de ambos debates.

JNE coordina actividades electorales

El Jurado Nacional de Elecciones continúa coordinando las actividades relacionadas con la campaña electoral y la organización de espacios de debate para los candidatos y agrupaciones políticas.

La institución deberá informar en los próximos días los moderadores, bloques temáticos y reglas oficiales para los encuentros programados.