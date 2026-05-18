El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, solicitó al Gobierno aclarar de manera categórica que un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo no forma parte de la agenda del Ejecutivo. Este pedido se da luego de que la defensa del exmandatario buscara acceder nuevamente al indulto.

El parlamentario cuestionó que la discusión sobre una posible medida de gracia sea utilizada por distintos actores como parte de la coyuntura política. En ese sentido, sostuvo que el enfoque debería estar en la presentación de propuestas de gobierno.

Tras las diferentes versiones brindadas por el Ejecutivo desde la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el legislador planteó la necesidad de una posición más clara para evitar interpretaciones en el debate público. Bajo ese criterio, remarcó que el tema debe cerrarse dentro del discurso oficial del Gobierno.

“Desde Perú Libre el presidente sabe el cariño y la consideración que le tenemos, pero creo que tiene que ser bien contundente: ‘esto no va conmigo, no está en mi agenda y punto’”, indicó.

Uso político del debate sobre el indulto

El congresista también señaló que la discusión sobre una eventual gracia presidencial estaría siendo utilizada por diversos actores políticos en el marco de la campaña electoral. En ese contexto, consideró que este enfoque desplaza la atención de los temas programáticos que deberían ser priorizados.

Sin señalar a un responsable específico, indicó que diferentes candidatos y figuras públicas estarían incorporando el tema en sus intervenciones políticas. Por ello, planteó que el debate debería centrarse en propuestas concretas para el país.

Debate sobre reelección de rectores universitarios

En otro momento, el congresista se pronunció sobre el proyecto de ley que plantea la reelección de rectores en universidades públicas. Al respecto, señaló que no respalda esta iniciativa y recordó que ya había expresado su desacuerdo durante su discusión en el Congreso.

Cruz reiteró reiteró su postura en contra de la propuesta legislativa y sostuvo que la posición mayoritaria entre estudiantes y docentes no estaría a favor de la continuidad de autoridades universitarias mediante reelección.

“Yo no estoy de acuerdo porque, escuchando a docentes y estudiantes, la mayoría no está de acuerdo con las reelecciones de rectores”, sostuvo.

El parlamentario también se refirió al conflicto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudiantes mantienen medidas de protesta. Según explicó, esta situación podría resolverse si la autoridad universitaria asumiera una decisión que contribuya a reducir la tensión.

“La misma rectora debería solucionar en una sola frase y no lo está haciendo, es una pena. Que diga que no va a postular y se acabó la toma. Ella está provocando la movilización social. Yo no estoy de acuerdo con la reelección de rectores”, comentó.

Finalmente, el legislador señaló que el proyecto legislativo no habría seguido adecuadamente el procedimiento de debate en comisión. Además, planteó que se debe considerar la opinión de los actores universitarios en el análisis de la norma.