Restos óseos de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980 al 2000 fueron recuperados en diligencias de exhumación realizadas en los centros poblados de Dos de Mayo y Villa Progreso, en la provincia de Satipo.

Las acciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de la Selva Central, con apoyo del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y la Policía Nacional. Según información preliminar, los restos corresponderían a nueve personas reportadas como desaparecidas durante el conflicto interno.

El Ministerio Público informó que las diligencias forman parte de las labores de búsqueda humanitaria impulsadas para garantizar el derecho a la verdad, la memoria y la restitución digna de las víctimas y sus familiares, conforme a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000.