El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió este lunes al anuncio realizado por Renovación Popular sobre acudir a instancias legales para pedir la nulidad del acta de proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 12 de abril.

Cabe recordar que, tras la proclamación oficial de los resultados rumbo a la segunda vuelta electoral —que enfrentará a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú—, la congresista Norma Yarrow, integrante de Renovación Popular, anunció que presentará acciones ante el Tribunal Constitucional y la Fiscalía con el objetivo de anular dicha proclamación.

“La ley nos permite 3 días. En 3 días, presentaremos las pruebas para que esta acta no tenga validez. Esta proclamación para nosotros es inválida, tenemos 3 días para apelarla, presentaremos la documentación”, manifestó la parlamentaria.

Frente a ello, Gutiérrez sostuvo que, aunque pudo existir una “negligencia grave en algún sector del procedimiento logístico”, la proclamación es “inapelable”.

“Las etapas en el proceso electoral precluyen. Precluyó la primera vuelta, no hay más que hablar del tema, o sea los resultados en la proclamación terminan. Esos son irrevisables, inapelables, no hay nada que hacer sobre ese tema”, manifestó a RPP.

En esa línea, Josué Gutiérrez señaló que el titular del JNE, Roberto Burneo, “hace bien en abrir las puertas para que haya una auditoría de un tercero y que pueda revisar todo el sistema de conteo de votos, que pueda revisar todos los procesos” electorales. Asimismo, remarcó que en la primera etapa de los comicios existió una “negligencia grave”.

“Está claro que ha habido negligencia grave en algún sector del procedimiento logístico, que es básicamente sobre el despliegue y repliegue de los materiales, pero, más allá de eso, todo lo demás no sería correcto discutirlo y menos en esta instancia donde falta cerrar el último hito que proclamará, finalmente, a la presidenta o al presidente de la república”, resaltó.