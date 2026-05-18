Momentos de tensión y temor se vivieron en el sector de Campoy, en San Juan de Lurigancho, luego de que una fuerte explosión se registrara dentro de un inmueble situado en las inmediaciones del mercado Sol Naciente.

De acuerdo con los testimonios brindados por vecinos a RPP, el predio donde ocurrió la explosión funcionaría como una fábrica dedicada a la fabricación de compresores de embotellamiento.

No obstante, aún no se había podido determinar quiénes serían los propietarios del local donde ocurrió la explosión.

La potente explosión sembró el pánico entre los residentes de la zona, quienes abandonaron rápidamente sus viviendas ante el temor de que ocurriera una tragedia de mayores proporciones.

“La cuestión es que esa máquina ha reventado con todo el aire. Ha reventado todo, las lunas, abajo, todo. Incluso estamos acá y los vidrios se han corrido para acá, imagínate, desde allá hasta acá”, expresó una vecina de Campoy a dicho medio.

Además, la vecina contó que una mujer que transitaba por el lugar habría sido alcanzada por algunos escombros tras la explosión. Sin embargo, precisó que, afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad ni víctimas fatales.

“Había una señora que estaba pasando justo, la señora salía para allá para la vereda. […] Le habrá llegado un poquito, pero la señora se ha ido. Y luego salieron los trabajadores”, narró la residente.

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Zárate acudieron al lugar de los hechos para efectuar las diligencias respectivas e iniciar las investigaciones del caso.

Del mismo modo, luego de lo ocurrido, personal de la municipalidad del distrito ordenó la clausura temporal del local mientras se realizan las inspecciones de seguridad y se esclarecen las causas exactas de la explosión.