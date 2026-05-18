​Una violenta balacera ocurrió a plena luz del día en la avenida Principal del centro poblado de La Rinconada, ubicado en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. El tiroteo en plena vía pública tomó por sorpresa a los transeúntes de este asentamiento minero, desatando escenas de terror y desesperación entre la población que se encontraba en el lugar.

​De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, el ataque armado habría dejado al menos dos personas fallecidas. Los testigos presenciales señalaron que se escucharon múltiples ráfagas de disparos, lo que obligó a los comerciantes a cerrar sus locales de emergencia y a los transeúntes a buscar refugio para proteger sus vidas antes de que los atacantes lograran huir.

​Efectivos de la Policía Nacional del Perú arribaron al sector para acordonar la escena del crimen, resguardar las evidencias e iniciar con las primeras investigaciones de ley. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un informe oficial que precise la identidad de las víctimas ni se ha comunicado la captura de los presuntos responsables del hecho.