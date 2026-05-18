La agresión sufrida por José Luis Cachay durante una presentación en Lambayeque ha generado gran impacto en la opinión pública. Frente a ello, su hija, Janeth Cachay, se pronunció para informar sobre el estado de salud del popular cómico ambulante y adelantar las medidas que tomarán tras lo ocurrido.

“ Qué triste despertar y ver este video. Afortunadamente mi papá está bien de la cabeza, pero amortiguó el golpe con el brazo. Ya veremos cómo le va al tipo con las autoridades ”, escribió la joven en sus redes sociales.

Cachay es agredido en show: Cómico fue internado tras terminar con fractura en la muñeca

El cómico peruano José Luis Cachay sufrió una agresión la noche del domingo mientras ofrecía un espectáculo en Lambayeque. El artista terminó con una fractura en la muñeca tras ser atacado durante su presentación en el coliseo Los Algarrobos, en el distrito de Olmos.

De acuerdo con información confirmada por RPP, el artista fue llevado de emergencia a un centro médico para ser atendido tras la agresión. A raíz del incidente, el espectáculo —en el que también participaban Kike Suero y el cómico ambulante ‘Puchito’— quedó suspendido. En tanto, la Policía intervino al presunto responsable, quien permanece retenido en una dependencia policial de la zona.

En las imágenes difundidas en redes sociales por asistentes al evento, se aprecia a Cachay realizando un playback mientras interactuaba con un adulto mayor del público. Instantes después, el sujeto lo empuja desde las graderías, ocasionando que el humorista cayera por las escaleras e impactara contra varios asistentes.

Las grabaciones posteriores al incidente muestran al cómico evidenciando fuertes gestos de dolor y serias dificultades para desplazarse, mientras era asistido por varias personas y retirado del lugar del espectáculo.

En una llamada telefónica con el programa ‘Arriba Mi Gente’, Cachay se pronunció desde la clínica tras ser evaluado por los médicos y confirmó que sufrió una fractura en la muñeca.

“Estaba haciendo un personaje que coquetea y juega con el público. Cuando volteo, aprovecha y me avienta desde arriba. Mi reacción fue rápida”, manifestó.

En ese sentido, el artista señaló que el presunto responsable ya había sido intervenido por la Policía: “No sé cómo se llama, pero ya está detenido”.