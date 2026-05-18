La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó este lunes la lista de postulantes declarados aptos y no aptos dentro del concurso público destinado a elegir al próximo titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante una sesión plenaria desarrollada este lunes, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia aprobaron la relación de postulantes conforme a lo dispuesto en el artículo 8° del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de los jefes de la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

De acuerdo con un comunicado oficial, únicamente siete postulantes lograron aprobar satisfactoriamente esta fase del proceso y continúan en competencia para asumir la jefatura del organismo electoral.

La relación de postulantes declarados aptos está conformada por: Ernesto Antonio Aranda Vergara, Augusto Ernesto Bernuy Alva, Raúl Edmundo Caro Tumba, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, Hialmer Saturnino Ordinola Calle, Amparo Ortega Campana y José Alfredo Pérez Duharte.

Por su parte, la Junta Nacional de Justicia precisó que 14 postulantes fueron declarados no aptos, por lo que quedaron automáticamente excluidos del concurso público.

#Voto2026 | La JNJ publica lista de postulantes aptos para la jefatura de la ONPE



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