La Sala Mixta de la provincia de Tarma confirmó la sentencia de 35 años de prisión efectiva contra Yosmel León O. (24), acusado de intentar acabar con la vida de su expareja y de la madre de esta durante un ataque ocurrido en el distrito de San Pedro de Cajas.

De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado ingresó violentamente a la vivienda de las víctimas la madrugada del 16 de marzo de 2025 y las agredió con un cuchillo mientras descansaban. Ambas mujeres resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Horas después, el acusado fue capturado por la Policía cuando intentaba huir hacia el distrito de Acobamba.

El Ministerio Público sustentó durante la audiencia de apelación que existían pruebas suficientes sobre las agresiones y amenazas previas denunciadas por la joven agraviada. Con ello, los magistrados ratificaron la condena impuesta en primera instancia por el delito de feminicidio en grado de tentativa.