El año 2016, un bus de la empresa Gool protagonizó un accidente vehicular dejando 18 fallecidos y 17 heridos en la provincia de Chanchamayo. Su conductor, Saúl Garay Castro, también exregidor de Pichanaqui fue acusado de homicidio culposo, pero estuvo no habido, hasta ayer.

Ayer, durante un operativo de control, la DEPINCRI - Unidad de Flagrancia de la Policía Nacional del Perú, lo intervino en la carretera de Pumpuriani, cuando conducía una moto reportada como robada.

Al consultar al sistema Esinpol, los agentes corroboraron que tenía requisitoria, no solo por homicidio culposo sino también por abuso sexual a una menor, hecho que habría ocurrido en el año 2021 en Coronel Portillo - Ucayali.

También tendría denuncias por estafa. De 2007 al 2010, Saúl Garay fue regidor en Pichanaqui en la gestión del fallecido alcalde Malaquias Cóndor Ayre