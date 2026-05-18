Tras un enfrentamiento a balazos, efectivos de la Policía Nacional detuvieron la noche del domingo en el distrito de El Porvenir al apodado “Crespo”, sindicado como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal “Los Pulpos” y de supuestamente estar vinculado al ataque a la discoteca Dalí.
Según el acta de la detención, Richard Daniel Briceño Gamboa (24) realizó disparos contra los agentes del orden en la cuadra 5 de la calle Santa Clara. Tras ello, los detectives repelieron el ataque y alias “Crespo” resultó herido. Asimismo, se le incautó un arma de fuego.
Briceño Gamboa recibió impactos de bala en las piernas y la espalda. El mencionado fue llevado al Hospital Belén, donde se encuentra internado.
Como se conoce, la Policía había sindicado a “Crespo” como uno de los presuntos implicados en el atentado con una granada de guerra a la discoteca Dalí, situada en la Vía de Evitamiento, en Trujillo, la madrugada del sábado 7 de marzo. Aquella explosión dejó 53 heridos.
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